Полицейский подрался с посетителями тюменского кафе

В Тюмени началась служебная проверка действий полицейского, якобы подравшегося с земляками в одном из баров, передает корреспондент Накануне.RU.

"В свободное от службы время у сотрудника областного управления МВД произошел конфликт с отдыхающей компанией. Проводится служебная проверка. По ее результатам будет дана оценка в соответствии с законом", - сообщил Накануне.RU замначальника отдела информации и общественных связей областной полиции Антон Каморников.

По некоторым данным, конфликт произошел в ночь с 30 на 31 марта в тюменском кафе. Начальник штаба областного главка Ислам Имамов поссорился с отдыхавшими за соседним столом молодыми людьми. Словесный конфликт якобы перерос в драку. Полицейский позвал на помощь своего брата, который тоже работает в управлении. Обе стороны написали по факту происшествия заявления.