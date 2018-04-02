Два человека погибли в результате ДТП с участием "скорой помощи" в Самарской области

В Самарской области в результате ДТП с участием "скорой помощи" погибли два человека, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Авария произошла сегодня утром на 27 километре трассы "Осинки - Приволжье - Хворостянка" в Хворостянском районе Самарской области. Отмечается, что водитель "скорой" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомашины "УАЗ" скончались на месте происшествия. Водитель и пассажир автомашины Lada Kalina госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.