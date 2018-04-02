Юань укрепляется на фоне антиамериканских санкций

Средний обменный курс юаня к доллару вырос на 117 пунктов. Как сообщает портал China News, на 2 апреля обменный курс китайского юаня достиг отметки 6,2764 к доллару США, поднявшись на 117 пунктов.

Санкции в отношении импорта из США были приняты Пекином, чтобы защитить интересы КНР и сбалансировать ущерб, вызванный американскими мерами.

В конце марта на шанхайской бирже началась торговля фьючерсами на нефть в юанях. Ожидается, что увеличение юаневых торговых площадок будет способствовать повышению статуса и укреплению китайской валюты.