Суд в Екатеринбурге встал на сторону протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером

Сегодня Верх-Исетский суд Екатеринбурга оставил иск к священнику, сравнившему Ленина с Гитлером, без удовлетворения, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы "Защитники Отечества" Николай Рябчевский подал иск в суд на настоятеля собора в честь Успенья Пресвятой Богородицы Евгения Попиченко за то, что тот сравнил Ленина с Гитлером. В январе 2018 года протоиерей, отвечая на вопрос о переименовании городов и улиц, в эфире телеканала "Союз" сравнил Ленина с Гитлером. Затем его слова были опубликованы в "Православной газете".

Рябчевский потребовал публичных извинений от Попиченко.

Однако сторона ответчика не согласилась с требованиями истца, так как, по их мнению, Евгений Попиченко высказал исключительно свое мнение.

"Я считаю, что вы - не заинтересованное лицо. Данные требования не подлежат удовлетворению. Фраза Евгения Попиченко не содержит фактов, она выражает только личное мнение", - сказал защитник протоиерея.

В поддержку ветерана Николая Рябчевского возле здания суда был организован пикет.

"Мы пришли, чтобы поддержать ветерана, очень уважаемого человека. Мы просто не понимаем, зачем разжигать какие-то конфликты, зачем публично говорить о том, что Ленин и Гитлер - это одно и то же. Нужно думать о том, что говорится в прямом эфире", - рассказал организатор пикета Андрей Слепов.

Как повторял неоднократно Николай Рябчевский, в суд он подал, чтобы "не доказывать свою точку зрения где-то на улицах".

После заседания протоиерей рассказал, что ожидал такого решения суда. По его мнению, на такие вопросы не нужно тратить столько времени.

"Хорошо, что Николай Петрович привлек внимание к этой проблеме. Мне очень жаль, что человек так остро реагирует. Эти вопросы совершенно не требуют обсуждения", - рассказал протоиерей Евгений Попиченко.