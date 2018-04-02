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от издателя  |  комментариев: 2


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Суд в Екатеринбурге встал на сторону протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером
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Николай Рябичевский, суд (2018) | Фото: Накануне.RU

Сегодня Верх-Исетский суд Екатеринбурга оставил иск к священнику, сравнившему Ленина с Гитлером, без удовлетворения, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы "Защитники Отечества" Николай Рябчевский подал иск в суд на настоятеля собора в честь Успенья Пресвятой Богородицы Евгения Попиченко за то, что тот сравнил Ленина с Гитлером. В январе 2018 года протоиерей, отвечая на вопрос о переименовании городов и улиц, в эфире телеканала "Союз" сравнил Ленина с Гитлером. Затем его слова были опубликованы в "Православной газете".

Рябчевский потребовал публичных извинений от Попиченко.

Однако сторона ответчика не согласилась с требованиями истца, так как, по их мнению, Евгений Попиченко высказал исключительно свое мнение.

"Я считаю, что вы - не заинтересованное лицо. Данные требования не подлежат удовлетворению. Фраза Евгения Попиченко не содержит фактов, она выражает только личное мнение", - сказал защитник протоиерея.

В поддержку ветерана Николая Рябчевского возле здания суда был организован пикет.

пикет за ветеранов, за Ленина, суд Рябичевский-Попиченко(2018)|Фото: Накануне.RU

"Мы пришли, чтобы поддержать ветерана, очень уважаемого человека. Мы просто не понимаем, зачем разжигать какие-то конфликты, зачем публично говорить о том, что Ленин и Гитлер - это одно и то же. Нужно думать о том, что говорится в прямом эфире", - рассказал организатор пикета Андрей Слепов.

Как повторял неоднократно Николай Рябчевский, в суд он подал, чтобы "не доказывать свою точку зрения где-то на улицах".

После заседания протоиерей рассказал, что ожидал такого решения суда. По его мнению, на такие вопросы не нужно тратить столько времени.

"Хорошо, что Николай Петрович привлек внимание к этой проблеме. Мне очень жаль, что человек так остро реагирует. Эти вопросы совершенно не требуют обсуждения", - рассказал протоиерей Евгений Попиченко.

священник Евгений Попиченко(2018)|Фото: Накануне.RU

священник Евгений Попиченко(2018)|Фото: Накануне.RU

Николай Рябичевский, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

Николай Рябичевский, суд(2018)|Фото: Накануне.RU



Развитие сюжета: Ранее 02.04.2018 12:04 Мск
"Мне что, медаль на свалку выбросить?" Екатеринбуржец обжалует решение суда по делу о сравнении Ленина с Гитлером

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02.04.2018 10:44 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:44 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.03.2018 10:18 Мск
В Екатеринбурге назначена дата судебного заседания по делу протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером

Ранее 04.03.2018 15:12 Мск
Житель Екатеринбурга подал на священника в суд за сравнение Ленина с Гитлером








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Суд в Екатеринбурге встал на сторону протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером
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