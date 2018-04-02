В Петербурге неизвестный разбойник похитил из аптеки 50 тысяч рублей

В Петербурге полиция выясняет обстоятельства нападения на аптеку в Невском районе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, днем 31 марта неизвестный вошел в помещение аптеки, расположенной на Тепловозной улице, где, угрожая физической расправой 29-летней женщине-фармацевту, похитил 50 тысяч рублей выручки, после чего с места происшествия скрылся.

Сейчас полиция принимает меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.