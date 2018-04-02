На Южном Урале директор МУПа уволен за нарушения антикоррупционного законодательства

В Челябинской области уволен директор МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Уйское" за нарушение законодательства о коррупции.

Он был назначен на свою должность в июле 2017 года, но согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предприятий с февраля этого года является директором и учредителем ООО - про закону, руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем юрлица, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Аналогичные требования изложены и в уставе МУПа.