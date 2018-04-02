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На Южном Урале директор МУПа уволен за нарушения антикоррупционного законодательства
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прокуратура (2016) | Фото:vk.com

В Челябинской области уволен директор МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Уйское" за нарушение законодательства о коррупции.
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Он был назначен на свою должность в июле 2017 года, но согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предприятий с февраля этого года является директором и учредителем ООО - про закону, руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем юрлица, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Аналогичные требования изложены и в уставе МУПа.

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02.04.2018 10:21 Мск | Михаил Белокрылов
12:21 Екб


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На Южном Урале директор МУПа уволен за нарушения антикоррупционного законодательства
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