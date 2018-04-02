Возбуждено уголовное дело о поджоге после пожара в ТЦ в Ангарске

Дело о поджоге торгового центра возбуждено в Ангарске, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел 20 марта: от загоревшихся картонных коробок, сваленных у стены ТЦ, огонь перекинулся на здание. Персонал и посетителей эвакуировали, пострадавших нет.

"В рамках уголовного дела следствие даст правовую оценку действиям представителей торгового центра, ответственных за обеспечение пожарной безопасности", - сообщили в СК.

Напомним, 25 марта крупнейший пожар произошел в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям, следователи рассматривают в качестве приоритетной версии неисправность электропроводки.

После трагедии в Кемерове МЧС предложило изменить порядок проверки торговых центров, а также сделать их внезапными и регулярными.