Свердловские полицейские возбудили дело по факту обмана дольщиков

Возбужденно уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – "Мошенничество" по факту обмана более 100 участников долевого строительства многоквартирного комплекса в Екатеринбурге на улице 3-го Интернационала, об этом рассказал Накануне.RU глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Подозреваемыми стали должностные лица жилищно-строительного кооператива, которые в период с 2012 по 2017 год осуществляли возведение дома. В настоящее время все работы на стройплощадке приостановлены. Спецтехника и рабочие отсутствуют. В установленные договором сроки объект не сдан в эксплуатацию, денежные средства дольщикам не возвращены, квартиры не предоставлены в собственность.

Следователи органов внутренних дел Российской Федерации с целью установления точного количества пострадавших и суммы причиненного им ущерба, просят граждан обращаться в отдел №2 следственной части ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области, по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15/А, кабинет № 509, или по телефонам +7(343)358-75-95, 358-70-12 и 358-70-61.

Напомним, что речь идет о ЖК "Первый Николаевский".