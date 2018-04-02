Пермяков по телевизору проинформируют о состоянии пожарной безопасности в городе

Жителям Перми покажут видеоролики о пожарной безопасности. Аукцион на создание роликов объявил департамент общественной безопасности администрации, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена контракта составляет 583,4 тыс. руб.

Как следует из технического задания, победитель аукциона должен будет создать пять передач по семь минут каждая и два 20-секундных видеоролика о состоянии пожарной безопасности на территории Перми. В эфир видеоролики должны выйти 50 раз.

Также исполнитель должен будет создать и разместить четыре телевизионных сюжета, в которых будет говориться о мерах пожарной безопасности на территории Перми.

Торги пройдут 23 апреля

Отметим, что аукцион размещен после трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня": 25 марта в торговом центре произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.