Первый беспилотник "Почты России" разбился сразу после запуска, врезавшись в дом

Первый в России беспилотный летательный аппарат "Почты России" не смог доставить посылку - он разбился по пути, сообщают местные СМИ.

Для испытаний почтового дрона выбрали Бурятию. В церемонии запуска участвовали глава региона Алексей Цыденов и генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов. Коптер должен был доставить груз из отделения почтовой связи в 105-м микрорайоне Улан-Удэ до Нижнего Саянтуя, что в 16 километрах от места запуска.

Дрон российского производства с дальностью полета до 60 километров должен был перевезти двухкилограммовый груз. Средняя скорость полета аппарата – 70 км в час. Однако уже через несколько минут после запуска дрон потерпел крушение, столкнувшись с домом, сообщает Байкал-Daily.

Представитель компании, эксплуатирующей дрон, заявил, что у аппарата произошел сбой в системе навигации. Причиной помех могли стать более сотни источников Wi-Fi в зоне взлета.

Оборудование планируется усовершенствовать и повторить запуск позже.

Как сообщалось, "Почта России" планирует в первой половине 2018 года запустить пилотный проект по доставке отправлений с помощью беспилотников.