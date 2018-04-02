Более 100 человек отравились на свадьбе в Киргизии

В Киргизии возбуждено уголовное дело по факту массового отравления во время свадебного торжества, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы Бишкека.

"Возбуждено уголовное дело по статьям 256 "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и 258 "Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"… Назначены соответствующие экспертизы", - говорится в сообщении.

В Минздраве Киргизии подтвердили факт массовой госпитализации участников свадьбы. В республиканскую клиническую инфекционную больницу обратились 139 человек, 89 из них госпитализировали, а 50 получают помощь на дому. Кроме того, 12 гостей обратились в больницу в городе Чолпон-Ата, 11 госпитализированы. Среди отравившихся 19 детей. Как отмечается, все пострадавшие имеют одинаковые симптомы - головную боль, температуру, тошноту.