По делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" появились новые свидетели

Дополнительные свидетели появляются в деле о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Все, что можно открыть общественности, и даже больше, мы открываем. Сегодня я со Следственным комитетом разговаривал, находятся дополнительные свидетели", - сказал он.

"По возможности, все, что можно открыть, чтобы двояко не толковалось - закрыли дверь или не закрыли и так далее - СК будет до вас доводить в открытую. Но есть понятие "тайны следствия", - добавил полпред.

Он рассказал, что через несколько дней председатель СК Александр Бастрыкин вновь приедет в Кузбасс, передает РИА Новости.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.

31 марта Бастрыкин заслушал последние результаты расследования трагедии в Кемерове. Глава СКР дал ряд конкретных указаний, скоординировав дальнейшую работу следственной группы, и потребовал внимательно проанализировать информацию, озвученную в рамках встречи с родственниками погибших и пострадавших.