На Южном Урале высокопоставленного полицейского задержали по подозрению в получении взяток

В Челябинске прямо в рабочем кабинете утром 2 апреля задержан начальник отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД по Южному Уралу Владимир Белоносов, об этом Накануне.RU сообщили собственные источники в полицейском главке региона.

Высокопоставленного полицейского подозревают в получении взяток. Также в отделе и в его кабинете сейчас проходят обыски и выемка документов.

Известно, что в здании работают следователи ФСБ. Также известно о трех возбужденных уголовных делах - как считает следствие, Белоносов получат взятки за регистрацию иностранцев.

Никакой официальной информации от силовиков на настоящий момент пока не поступало.