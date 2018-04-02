В Екатеринбурге в четвертый раз пройдет благотворительный хоккейный Матч Звезд

В Екатеринбурге состоится традиционный четвертый благотворительный хоккейный матч с участием известных российских и уральских спортсменов, звезд шоу-бизнеса и политиков – Матч Звезд.

Напомним, инициаторами необычной игры в 2015 году стали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и олимпийский чемпион Антон Шипулин. Мероприятие направлено на сбор средств на реконструкцию спортивных площадок при детских домах региона. Как рассказали организаторы, в этом году свое выступление в составе команды "Олимп" предварительно подтвердили олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков, призеры олимпийских игр, биатлонисты Николай Круглов и Иван Черезов, лыжник Иван Алыпов и, конечно, капитан команды, биатлонист Антон Шипулин. Также в турнире планируют участвовать артисты "Уральских пельменей" Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин и Сергей Исаев.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, второй раз соперником "Олимпа" на льду станет сборная команда артистов "КомАр", в составе которой выступают артист и телеведущий Марат Башаров, солист группы "УмаТурман" Сергей Кристовский, актеры Андрей Мерзликин и Андрей Бурковский, певец Кирилл Андреев. Ежегодно турнир поддерживает и Евгений Куйвашев: губернатор лично выходит на лед в составе команды политиков и чиновников "Титан". Ведущим яркого праздника спорта станет спортивный журналист и биатлонный соратник Дмитрия Губерниева – Илья Трифанов. По словам организаторов, помимо спортивных баталий запланированы фото- и автограф-сессии, конкурсы и концерт.

Матч Звезд состоится 27 апреля в КРК "Уралец". Как и в прошлые годы, все деньги, вырученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительные цели: строительство детской спортивной площадки для воспитанников одного из детских домов области.