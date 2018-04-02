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экономика  |  комментариев: 3
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30.03.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Согласны, но не поддерживаем. Как Госдума отказалась осудить Ельцина и Горбачева Госдума отказалась осудить правление Горбачева и Ельцина. Фракция ЛДПР внесла проект постановления, в котором предлагалось признать деятельность первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина деструктивной и антинародной. Это было попыткой хотя бы на уровне деклараций и словесных интервенций переломить тренд сползания в ельцинизм, но парламент на такой шаг не пошел.
30.03.2018
политика ;  | комментариев: 4
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Новости
02.04.2018 09:31 Мск (11:31 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
Строительство полигона ТБО обсудили в поселке Тазовский ЯНАО
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(2018) | Фото: транснефть - сибирь

Рабочее совещание по вопросам строительства полигона твердых бытовых отходов прошло 31 марта 2018 года в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа. В нем приняли участие: глава Тазовского района Александр Иванов, заместитель генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Сергей Сметанюк, генеральный директор АО "Корпорация Развития" Сергей Черняев, генеральный директор подрядной организации "Спинокс" Андрей Горемыкин.

Для АО "Транснефть – Сибирь" Тазовский район является приоритетной территорией. Здесь находится головная нефтеперекачивающая станция магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе – ГНПС "Заполярье". Отсюда нефть Мессояхской и Пякяхинской групп месторождений принимается для транспортировки в единую систему магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь". С момента прихода на территорию района нефтетранспортного предприятия вопросы экологической безопасности при строительстве и эксплуатации нефтепровода определяются как первостепенная задача, которая решается совместно с администрацией района и местными жителями.

Первый на территории Тазовского района сертифицированный полигон ТБО рассчитан на 30 лет эксплуатации, его мощность составляет до 46 тысяч кубических метров отходов в год. Объект строится в рамках реализации шестистороннего соглашения между полномочным представителем Президента России в УрФО, главами регионов Тюменской области, Ямала и Югры, ПАО "Транснефть" и АО "Корпорация Развития" по созданию инфраструктурных объектов магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе.

Новый полигон призван обеспечить потребности в утилизации отходов поселков Тазовский, Газ-Сале, близлежащих поселений, а также производственных объектов Уренгойского управления магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь". Проект для Тазовского района был разработан санкт-петербургским институтом "Петрохим-Технология" с учетом особенностей заполярного климата и специфики промышленного производства. Разработка проектного задания производилась в тесном диалоге в администрацией Тазовского района с участием представителей коренных малочисленных народов с целью найти оптимальные решения для защиты заполярной экосистемы от техногенного воздействия в условиях стремительно растущего промышленного сектора, связанного с открытием и разработкой на территории района новых углеводородных месторождений.

Переработка и утилизация отходов будут производиться с применением современных технологий. Для этого полигон будет оснащен собственными очистными сооружениями для сточных и промышленных вод, газовой котельной, электрической подстанцией. Проектом предусмотрена установка сортировочного, мусоросжигающего и дробильного оборудования, цеха обезвреживания ртутьсодержащих отходов, что позволит исключить риски попадания в почву или атмосферу опасных для здоровья веществ. Помимо обычных бытовых и промышленных отходов полигон предназначен для утилизации отходов повышенных классов опасности, таких как медицинские, биологические, отходы с содержанием тяжелых металлов, нефтешламы. Все бытовые отходы будут пропускаться через инсинераторные установки с целью их обезвоживания и удаления химически активных веществ. Это позволит предотвратить в картах захоронения образование сероводорода и других опасных газов и сохранить чистый воздух в окрестностях районного центра. На случай аварийного отключения электроэнергии полигон будет оснащён автономной дизельной электростанцией. В целях безопасности для строительства объекта был выбран участок на удалении более трех километров от границы поселка Тазовский.

На сегодняшний день подрядная организация ведет работы в соответствие с графиком. Завершен монтаж инженерных коммуникаций, ведутся работы по устройству подъездной автомобильной дороги, производится отсыпка территории полигона, подготовка площадок под строительство сооружений и внутриплощадочных проездов. Работы производятся в две смены, задействовано более 40 специалистов и 19 единиц техники. Строители торопятся завершить отсыпку территории до наступления весенней распутицы, поэтому на совещании было принято решение направить на выполнение этих работ дополнительные силы.

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02.04.2018 09:31 Мск | Тазовский р-н | информационная служба Накануне.RU
11:31 Екб


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Строительство полигона ТБО обсудили в поселке Тазовский ЯНАО
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