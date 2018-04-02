Минфин предложил повысить налог на рейсы через Москву. Вместе с НДС взлетят цены на билеты

Минфин предлагает обнулить НДС на внутренние авиаперевозки, совершаемые между региональными аэропортами, и поднять ставку налога до 18% для рейсов через Москву. Об этом говорится в письме помощника президента России Игоря Левитина министру транспорта Максиму Соколову, сообщают "Ведомости". Подлинность документа подтвердили газете близкий к Минтрансу источники и топ-менеджер крупного аэропорта.



Из письма следует, что Минфин рассматривает возможность совершить "маневр" по НДС до конца 2022 года. В настоящее время для всех внутренних рейсов НДС составляет 10%.

По оценке источника, близкого к Минтрансу, обнуление НДС на немосковских рейсах принесет авиакомпаниям 12 млрд рублей, но из-за повышения налога на рейсах через столичные аэропорты они потеряют около 29 млрд рублей в год. По его оценке, исходя из статистики 2017 года, в общем перевозчики потеряют около 17 млрд рублей в год. Очевидно, что авиакомпании захотят возместить издержки и повысят цены на авиабилеты.

Сильнее всего от инициативы Минфина пострадает "Аэрофлот", как крупнейший авиаперевозчик, все рейсы которого выполняются из Москвы. Близкий к компании источник, комментируя инициативу, отметил, что повышение НДС до 18% автоматически приведет к росту цен на билеты для пассажиров. В этом же уверены и представители S7, а также аэропорта Домодедово.

По данным Росавиации, внутри страны в 2017 году было перевезено 62,7 млн человек. И только четверть между регионами, остальное - через Москву. При этом многие соседние регионы не имеют авиационного сообщения между собой, рейсы следуют только с пересадкой в столице.

Корректировки НДС на внутренних линиях были введены для рейсов в Крым в 2014 году, когда правительство снизило налог для этого направления до нуля. Летом 2015 года НДС на остальные внутренние рейсы был снижен с 18% до 10%. Два года спустя правительство продлило до 2021 налоговые льготы на внутренние перевозки.