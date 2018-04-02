В Зауралье бесправник на "десятке" слетел в кювет

В Варгашинском районе Зауралья водитель без прав не справился с управлением и слетел в кювет.

ДТП произошло 1 апреля около 11.00 на 69 км дороги "Варгаши - Мостовское - Крутихинское", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

33-летний местный житель, управляя автомобилем "ВАЗ-21103", превысил скорость и слетел с трассы - в результате аварии он получил травмы и был госпитализирован в больницу.

"В ходе разбирательства по факту происшествия сотрудниками полиции установлено, что права управления транспортными средствами водитель не имеет", - добавили в полиции.