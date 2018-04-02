Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с исполнителями К-ПОПа

Верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын посетил в Пхеньяне концерт южнокорейской группы Red Velvet.

Как передаёт информагентство ЦТАК, гости с южной стороны выступили в Восточнопхеньянском Большом театре в рамках концерта "Приходит весна". Вместе с Ким Чен Ыном концерт посмотрела и его жена Ли Соль Чжу, с южнокорейской стороны присутствовал министр культуры, спорта и туризма До Чжон Хван.

Ким Чен Ын отметил, что задержался из-за сложности графика, но нашёл время и выразил благодарность художественному ансамблю за прекрасно подготовленный концерт.

Мероприятие, предоставившее собравшимся возможность почувствовать себя одной нацией, завершилось песней "Наше желание - объединение".

После концерта Ким Чен Ын встретился с южнокорейскими исполнителями и обменялся рукопожатиями с каждым из них.

"Уважаемый высший руководитель сказал, что взыграло сердце, и не мог удержать восторг от того облика, что наш народ, глубоко воспринимая массовое искусство Южной стороны, искренне ликовал", – говорится в сообщении ЦТАК.

Сеул сообщал о желании направить в столицу КНДР рэпера PSY, известного благодаря хиту Gangnam style. Однако в итоговый состав делегации он не вошёл.

Напомним, 27 апреля ожидается визит Ким Чен Ына на южнокорейскую сторону селения Пханмунжом, по которому проходит демаркационная линия между КНДР и РК. Там он должен провести переговоры с президентом Мун Чжэ Ином.