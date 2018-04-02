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31.03.2018
экономика  |  комментариев: 2
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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Согласны, но не поддерживаем. Как Госдума отказалась осудить Ельцина и Горбачева Госдума отказалась осудить правление Горбачева и Ельцина. Фракция ЛДПР внесла проект постановления, в котором предлагалось признать деятельность первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина деструктивной и антинародной. Это было попыткой хотя бы на уровне деклараций и словесных интервенций переломить тренд сползания в ельцинизм, но парламент на такой шаг не пошел.
30.03.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Новости
02.04.2018 09:17 Мск (11:17 Екб)
общество | Центральный ФО
Студенты МГУ, требующие перенести Фестиваль болельщиков ФИФА, выходят на митинг
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кулаки, толпа, народ, руки, митинг, протест (2017) | Фото: Akademik Perspektif

Студенты Московского государственного университета подали заявку на проведение совместного митинга с "Союзом жителей Гагаринского района", "Коалицией в защиту Воробьевых гор", жителями соседних районов, экологами и градозащитниками за перенос Фестиваля болельщиков ФИФА в другое место и в защиту природного заказника "Воробьевы горы" и партера МГУ.
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Как сообщили Накануне.RU в инициативной группе вуза, организаторы намерены привлечь внимание к проблемам, возникшим из-за решения столичных властей и оргкомитета "Россия-2018" о размещении фан-зоны у МГУ: нарушения прав студентов, аспирантов, сотрудников МГУ и жителей соседних районов, транспортного коллапса из-за размещения фан-зоны и стадиона на одной ветке метрополитена, угрозе нанесения ущерба памятнику садово-паркового искусства "Парк МГУ имени Ломоносова", в котором собираются проводить Фестиваль болельщиков и природному заказнику "Воробьевы горы", который, по данным организаторов мероприятия, уже серьезно пострадал из-за строительства канатной дороги и декоративной подсветки к чемпионату мира-2018.

"Оргкомитет "Россия-2018" и правительство Москвы, нарушившие требования ФИФА при выборе площадки для Фестиваля болельщиков, продолжают игнорировать мнение тысяч студентов и преподавателей МГУ, публично заявляя, что перенос фан-зоны с Воробьевых гор якобы невозможен. Мы считаем, что единственная возможность, при которой Фестиваль болельщиков успешно состоится в Москве – это его проведение на альтернативной площадке", - считают организаторы.

Студенты и жители подали заявку на проведение митинга 14 апреля с 14.00 до 18.00 рядом с кампусом МГУ – на площадке в Парке 40-летия ВЛКСМ на пересечении Вернадского и Ломоносовского проспектов. Заявленная численность мероприятия – до 500 человек.

Напомним, ранее студенты МГУ обратились к спонсорам ФИФА с просьбой посодействовать переносу Фестиваля болельщиков.

Другие новости по темам: МГУ, студенты, ЧМ-2018, митинг
02.04.2018 09:17 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:17 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.03.2018 12:10 Мск
Студенты МГУ обратились к спонсорам ФИФА с просьбой посодействовать переносу Фестиваля болельщиков

Ранее 21.02.2018 11:01 Мск
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Ранее 19.02.2018 10:50 Мск
Студентов МГУ заставляют писать заявления о досрочной сдаче экзаменов из-за фан-зоны ЧМ-2018








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Студенты МГУ, требующие перенести Фестиваль болельщиков ФИФА, выходят на митинг
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