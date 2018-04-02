Студенты МГУ, требующие перенести Фестиваль болельщиков ФИФА, выходят на митинг

Студенты Московского государственного университета подали заявку на проведение совместного митинга с "Союзом жителей Гагаринского района", "Коалицией в защиту Воробьевых гор", жителями соседних районов, экологами и градозащитниками за перенос Фестиваля болельщиков ФИФА в другое место и в защиту природного заказника "Воробьевы горы" и партера МГУ.

Как сообщили Накануне.RU в инициативной группе вуза, организаторы намерены привлечь внимание к проблемам, возникшим из-за решения столичных властей и оргкомитета "Россия-2018" о размещении фан-зоны у МГУ: нарушения прав студентов, аспирантов, сотрудников МГУ и жителей соседних районов, транспортного коллапса из-за размещения фан-зоны и стадиона на одной ветке метрополитена, угрозе нанесения ущерба памятнику садово-паркового искусства "Парк МГУ имени Ломоносова", в котором собираются проводить Фестиваль болельщиков и природному заказнику "Воробьевы горы", который, по данным организаторов мероприятия, уже серьезно пострадал из-за строительства канатной дороги и декоративной подсветки к чемпионату мира-2018.

"Оргкомитет "Россия-2018" и правительство Москвы, нарушившие требования ФИФА при выборе площадки для Фестиваля болельщиков, продолжают игнорировать мнение тысяч студентов и преподавателей МГУ, публично заявляя, что перенос фан-зоны с Воробьевых гор якобы невозможен. Мы считаем, что единственная возможность, при которой Фестиваль болельщиков успешно состоится в Москве – это его проведение на альтернативной площадке", - считают организаторы.

Студенты и жители подали заявку на проведение митинга 14 апреля с 14.00 до 18.00 рядом с кампусом МГУ – на площадке в Парке 40-летия ВЛКСМ на пересечении Вернадского и Ломоносовского проспектов. Заявленная численность мероприятия – до 500 человек.

Напомним, ранее студенты МГУ обратились к спонсорам ФИФА с просьбой посодействовать переносу Фестиваля болельщиков.