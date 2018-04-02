За убийство и разбой зауралец отправится в тюрьму на 18 лет

В Кургане вынесли приговор 30-летнему жителю Звериноголовского района - его признали виновным в убийстве и разбое.

В марте прошлого года в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник со своим знакомым, сломав входную дверь, проникли в комнату потерпевшего мужчины с целью хищения его имущества, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

"Мужчины нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами по телу и голове, после чего найдя в комнате нож и фрагмент электрического провода, совершили его убийство, используя указанные предметы в качестве орудия преступления. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия", - добавили в СК.

Уголовное дело в отношении второго нападавшего было прекращено в связи с его смертью.

Злоумышленнику дали 18 лет в колонии строгого режима.