Вице-президент ПАО "ЛУКОЙЛ": Пермские разработчики находятся на гребне интеллектуальной волны

С рабочим визитом Пермь посетила делегация ПАО "ЛУКОЙЛ". Совместно с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым руководители подразделений группы компаний посетили выставку продукции пермских предприятий для нефтегазовой отрасли.

Как отметил глава Прикамья Максим Решетников, продвигать продукцию предприятий Пермского края – важная задача, стоящая перед краевыми властями. "Во многом решение этой задачи связано с работой с непосредственными заказчиками. Выставки позволяют оценить технический потенциал предприятий здесь и сейчас, поэтому они показывают высокую эффективность. Подобные мероприятия проводятся в Перми регулярно, и мы и дальше будем помогать региональным компаниям находить точки выхода на крупных заказчиков: на днях в Перми были представители "Газпрома", и мы уже договорились, что проведем аналогичное мероприятие для ПАО "Россети", – рассказал о планах по выставочным мероприятиям губернатор.

Вице-президент по стратегическому развитию ПАО "ЛУКОЙЛ" Леонид Федун подчеркнул, что новейшие технологии для такой компании, как "ЛУКОЙЛ", жизненно необходимы, а пермские разработчики в некоторых направлениях предвосхищают запросы компании: "Для меня стало сюрпризом, что то, что мы обсуждали еще вчера в качестве целеполагания, здесь, на выставке уже представлено в конкретных продуктах. Разработчики Пермского края работают на гребне интеллектуальной волны – это нужно всячески поддерживать. Мы с коллегами ознакомились с разработками и многое отметили для себя".

Свои разработки на выставке презентовали порядка 50 предприятий Пермского края. Среди них как имеющие опыт сотрудничества с ПАО "ЛУКОЙЛ", так и те, кто представляет свою продукцию нефтяной компании впервые.

Так, компания "Новые фитинговые технологии" уже продолжительное время сотрудничает с ПАО "Газпром", а в этом году хотели бы наладить взаимодействие с "ЛУКОЙЛом". На выставке компания презентовала разработку камер приема и запуска и систему подогрева нефти.

ООО "Элкам" имеет длинную историю сотрудничества с ПАО "ЛУКОЙЛ". По словам ведущего менеджера предприятия Владимира Лихарева, компания осуществляет поставку оборудования с 1993 года. "Мы представляем сегодня несколько технологий. В частности, это технология добычи из стволов малого диаметра – это бюджетный вариант бурения в осложненных условиях", – рассказал представитель "Элкам".

Кроме того, на выставке был представлен промышленный кластер "Фотоника". Свою продукцию презентовали сразу нескольких компаний, входящих в объединение: "Феникс", "Инверсия-Сенсор", "Инкаб" и "Анодъ".

Напомним, на этой неделе пермские предприятия представили свою продукцию заместителю председателя правления ПАО "Газпром" Виталию Маркелову, также в марте с гражданской продукцией пермских предприятий ознакомился заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, а в сентябре 2017 года в рамках визита в Пермь наработки пермских IT-шников были представлены президенту РФ Владимиру Путину.