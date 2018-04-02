Подведены итоги конкурса на реконструкцию перрона в пермском аэропорту

Подведены итоги конкурса на выполнение строительно-монтажных работ в пермском аэропорту "Большое Савино". Комиссия рассмотрела единственную заявку, она признана соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. По результатам конкурса контракт может быть заключен с единственным поставщиком – АО "Стройтрансгаз". Заказчиком выступает Федеральное агентство воздушного транспорта.

В соответствии с проектом контракта, подрядчик должен приступить к работам 23 апреля 2018 года. На реконструкцию перрона в пермском аэропорту будут направлено почти 500 млн рублей из федерального бюджета. Согласно контракту, все работы должны быть закончены не позднее 30 ноября 2019 года.

После проведения реконструкции перрона в новом терминале пермского аэропорта "Большое Савино" появится техническая возможность работы телетрапов.

Напомним, реконструкция перрона и запуск в эксплуатацию телетрапов были определены губернатором Прикамья Максимом Решетниковым в качестве одной из значимых задач в транспортной сфере. "Мы должны перевести в здание нового терминала международные рейсы, сделать перрон и вынести туда телетрапы. Будем и дальше аэропорт развивать. Мы заложили мощный фундамент для того, чтобы сформировались современные "ворота в край", — заявлял ранее глава региона.

Новый терминал Международного аэропорта "Пермь" был открыт в декабре 2017 года. По итогам 2017 года пассажиропоток пермского аэропорта составил 1,34 млн человек. Предполагается, что к 2020 году этот показатель достигнет 2 млн человек в год.