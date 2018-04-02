ЛУКОЙЛ получил льготу по НДПИ на Имилорском месторождении

ЛУКОЙЛ получил льготу по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для одного из своих крупнейших растущих активов в Западной Сибири — Имилорского месторождения, сообщает "Ъ" со ссылкой на вице-президента компании Азата Шамсуарова.

Льгота будет действовать с 2019 г. По приблизительным оценкам экспертов за 15 лет в 30 млн тонн общая льгота составит 180 млрд руб.

Имилорское — одно из самых крупных месторождений последних лет. ЛУКОЙЛ получил Имилорское, Западно-Имилорское и Источное за рекордный 51 млрд руб. Запасы Имилора оценены в 193 млн тонн, большинство из них относятся к трудноизвлекаемым. Инвестиции в проект оценивались в 12 млрд руб. В опытно-промышленную эксплуатацию Имилор вошел в 2014 году, добыто 1,5 млн тонн нефти, к 2028 году добыча составит около 1 млн тонн в год.

Значительная часть нефти залегает в коллекторах с низкой проницаемостью. Почти половина пластов содержит низкопроницаемые коллекторы, которые облагаются ставкой НДПИ в размере 20%, еще часть относится к аномальному разрезу баженовской свиты с нулевой ставкой НДПИ с 2020 года.

Как сообщает издание, ЛУКОЙЛ стремился включить Имилорское как новое месторождение с выработанностью менее 5% и в пилотный проект по налогу на дополнительный доход, который должен быть введен в этом году, но с льготой по НДПИ можно сэкономить больше. Сейчас значительная часть активов ЛУКОЙЛа в Западной Сибири — высокообводненные или трудноизвлекаемые, а это основной регион добычи компании в России. Имилорское месторождение считается одним из активов, который должен замедлить снижение производства компании в регионе.