В Заозерном микрорайоне Кургана пьяный водитель сбил пешехода-нарушителя

Ночью 31 марта пьяный 38-летний водитель на "Рено Логан" сбил пешехода.

Авария произошла в районе дома №9Д 3 микрорайона, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

26-летний пешеход нарушил правила - он переходил дорогу в неположенном месте. После ДТП он был госпитализирован в больницу с травмами.