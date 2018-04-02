Путин предложил новое наказание за подкуп и взятки

Президент Владимир Путин направил в Госдуму законопроект, который вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в части ужесточения мер за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Информация об этом опубликована в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно поправкам, за взятку или подкуп может применяться новая мера обеспечения - "арест имущества юридического лица".

Вопрос о принятии этой меры будет рассматриваться судом на основании мотивированного ходатайства прокурора, а исполнение определения суда о наложении ареста на имущество будет осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве, говорится в сопроводительных документах. Одновременно инициативой предлагается установить право обжалования юрлицом принятого решения.

Согласно законопроекту наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, допускается только в случае отсутствия у юрлица иного имущества. "Такая норма позволит обеспечить выплату заработной платы работникам и осуществление иных обязательных платежей", - подчеркивается в пояснительной записке.

Инициативой также предусматривается установление условий освобождения юрлица от административной ответственности за совершение административного правонарушения, если оно "способствовало выявлению данного правонарушения, проведению расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство".