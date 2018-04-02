"Коммунисты России" извинились перед Грудининым за скандал на дебатах

Партия "Коммунисты России" решила принести извинения перед Павлом Грудининым, кандидатом на должность президента РФ на выборах 18 марта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ленинградского областного отделения партии.

"Ленинградское областное отделение Политической партии коммунистическая партия "Коммунисты России" приняло решение извиниться перед кандидатом на должность Президента РФ Грудининым Павлом Николаевичем, на которого обрушились голословные обвинения от имени нашей партии, организованное другим кандидатом от коммунистов Сурайкиным Максимом Александровичем, попавшим под воздействия буржуазных политтехнологов", - заявили в пресс-службе.

"Высказываем неодобрение действиям кандидата Сурайкина, деятельность которого была направлена на борьбу с другим коммунистическим кандидатом Грудининым, в том числе с организованной провокацией на Центральных телеканалах с использованием подставного доверенного лица, так называемой г-ки Филькиной, что вылилось в общероссийский скандал", - говорится в заявлении партии.

В пресс-службе отметили, что итогом таких "провокаций" стало то, что избиратели перестают верить в коммунистов и следовательно оба кандидата набрали минимум голосов.

Кроме того, "Коммунисты России" заявили, что Сурайкин "превратил выборы в фарс с восхвалением только себя, в ущерб интересам других региональных отделений своей партии".

Напомним, 15 марта во время дебатов Максим Сурайкин набросился на доверенное лицо Павла Грудинина - журналиста Максима Шевченко. Перепалка возникла из-за того, что кандидат от "Коммунистов России" привел с собой якобы доверенное лицо - бывшую работницу совхоза имени Ленина, которую Грудинин, как она утверждает, выселил из квартиры.