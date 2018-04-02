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31.03.2018
экономика  |  комментариев: 2
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30.03.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Согласны, но не поддерживаем. Как Госдума отказалась осудить Ельцина и Горбачева Госдума отказалась осудить правление Горбачева и Ельцина. Фракция ЛДПР внесла проект постановления, в котором предлагалось признать деятельность первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина деструктивной и антинародной. Это было попыткой хотя бы на уровне деклараций и словесных интервенций переломить тренд сползания в ельцинизм, но парламент на такой шаг не пошел.
30.03.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Новости
02.04.2018 08:28 Мск (10:28 Екб)
политика | В России
"Коммунисты России" извинились перед Грудининым за скандал на дебатах
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Павел Грудинин (2018) | Фото: vk.com/grudininlive

Партия "Коммунисты России" решила принести извинения перед Павлом Грудининым, кандидатом на должность президента РФ на выборах 18 марта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ленинградского областного отделения партии.
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"Ленинградское областное отделение Политической партии коммунистическая партия "Коммунисты России" приняло решение извиниться перед кандидатом на должность Президента РФ Грудининым Павлом Николаевичем, на которого обрушились голословные обвинения от имени нашей партии, организованное другим кандидатом от коммунистов Сурайкиным Максимом Александровичем, попавшим под воздействия буржуазных политтехнологов", - заявили в пресс-службе.

Коммунисты России, Павел Грудинин, извинения(2018)|Фото: пресс-служба Ленинградского облотделения КПРФ

"Высказываем неодобрение действиям кандидата Сурайкина, деятельность которого была направлена на борьбу с другим коммунистическим кандидатом Грудининым, в том числе с организованной провокацией на Центральных телеканалах с использованием подставного доверенного лица, так называемой г-ки Филькиной, что вылилось в общероссийский скандал", - говорится в заявлении партии.

В пресс-службе отметили, что итогом таких "провокаций" стало то, что избиратели перестают верить в коммунистов и следовательно оба кандидата набрали минимум голосов.

Кроме того, "Коммунисты России" заявили, что Сурайкин "превратил выборы в фарс с восхвалением только себя, в ущерб интересам других региональных отделений своей партии".

(2018)|Фото:

Напомним, 15 марта во время дебатов Максим Сурайкин набросился на доверенное лицо Павла Грудинина - журналиста Максима Шевченко. Перепалка возникла из-за того, что кандидат от "Коммунистов России" привел с собой якобы доверенное лицо - бывшую работницу совхоза имени Ленина, которую Грудинин, как она утверждает, выселил из квартиры.

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02.04.2018 08:28 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:28 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.03.2018 01:57 Мск
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей

Ранее 15.03.2018 19:04 Мск
И снова страсти. Сурайкин набросился на Шевченко во время дебатов








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"Коммунисты России" извинились перед Грудининым за скандал на дебатах
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