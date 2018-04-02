В Тюмени из здания железнодорожного вокзала эвакуировали 250 человек

На железнодорожном вокзале Тюмени – эвакуация из-за сообщения о подозрительном предмете, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сообщение о подозрительном предмете поступило по номеру 112 в 8.10. Спасатели привлекались как дополнительные силы на случай непредвиденной ситуации. Выезжали 16 человек и пять машин. Эвакуировали 250 человек", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО Накануне.RU сообщили, что проверка сообщения продолжается.