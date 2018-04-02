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экономика  |  комментариев: 2
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30.03.2018
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30.03.2018
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Новости
02.04.2018 08:25 Мск (10:25 Екб)
общество | Курганская область
В Кургане в новом доме для переселенцев из ветхого жилья устраняют найденные нарушения
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митинг, Курган, ветхое жилье, стройка (2017) | Фото:Накануне.RU

В Кургане многочисленные проверки показали, что дом №15 (пятый корпус) для переселенцев из ветхого аварийного жилья в 6А микрорайоне Заозерного, который строил бизнесмен Владимир Баскаль, имеет ряд нарушений, об этом Накануне.RU сообщили в ОНФ Зауралья.
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Эксперты ОНФ при проверке дома нашли различные нарушения - они касаются благоустройства придомовой территории, качества штукатурки потолков в квартирах и отделки фасада здания, температурного режима на лестничных площадках, наличия трещин на стенах, работы вентиляции, несоответствия лестничных пролетов требованиям пожарной безопасности, изоляции находящихся на улице участков труб отопления.

После обращения активистов ОНФ в инстанции ряд нарушений был устранен - восстановили благоустройство территории дома в районе газовой котельной, покрасили находящиеся в ее помещении металлические конструкции, привели в соответствие с нормами тепловую изоляцию трубопроводов теплоснабжения, почистили чердак от строительного мусора.

"По выявленным нами нарушениям и некоторым другим замечаниям новоселы ранее неоднократно обращались в различные инстанции, в СМИ. Однако все проблемы решить не удавалось. На наше обращение власти отреагировали оперативно, и мы получили подробный отчет по вопросам от администрации Кургана и компании-застройщика. А главное - началось устранение недочетов. Однако не по каждому пункту наши мнения сошлись, и по некоторым из них мы продолжим диалог с ответственными лицами", - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин.

митинг, Курган, ветхое жилье, стройка(2017)|Фото:Накануне.RU

Член курганского штаба ОНФ Владимир Иванов отметил, что при строительстве дома использовались материалы низкого качества, также были нарушены технологические работы.

"По проекту все правильно, но в реальности мы получаем заметные даже непрофессиональному глазу недостатки. Или, например, детская площадка и хозяйственная площадка для сушки белья у дома есть, но они общие для всех шести домов данного жилого комплекса. Кроме того, чтобы выйти на дорогу, ведущую к ближайшим остановке, магазину и детскому саду, жильцы вынуждены делать большой крюк, так как прямой путь не предусмотрен проектом, а перед домом находится овраг. Такие моменты необходимо предусматривать заранее, ведь в дальнейшем не все можно исправить", - отметил Иванов.

митинг, Курган, ветхое жилье, стройка(2017)|Фото:Накануне.RU

Сейчас исправление ситуации и устранение нарушений находятся на контроле регионального штаба ОНФ.

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02.04.2018 08:25 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
10:25 Екб


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В Кургане в новом доме для переселенцев из ветхого жилья устраняют найденные нарушения
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