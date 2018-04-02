Тюменская область признана лидером среди регионов по развитию физкультуры и спорта

Тюменская область в лидерах по уровню развития физической культуры и спорта в 2017 г. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства, регион занял первое место в группе с численностью населения до 2 млн человек. Позади остались Омская область и Чувашская республика.

В общем зачете Тюменская область замкнула тройку лидеров. На первом месте - Краснодарский край, на втором - Санкт-Петербург.

Среди критериев оценки целый комплекс показателей по развитию физической культуры и массового спорта, спорта высших достижений, адаптивной физической культуры и подготовке спортивного резерва.

"Видно, что физическая активность и здоровый образ жизни все чаще становятся неотъемлемой частью жизни тюменцев. Развитие массового спорта, создание условий для занятий им людей разных возрастов, увеличение числа земляков, постоянно занимающихся физкультурой, — один из приоритетов. Это решает важнейшую задачу - укрепление здоровья нации, увеличение продолжительности жизни и человеческого капитала. То, о чем как раз говорил в своем послании президент России", - прокомментировал результат губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Кроме того, Тюменская область стала лучшей в России по качеству внедрения всероссийского комплекса ГТО за 2014-2017 годы.