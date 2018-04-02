Центр "Антистихия" сообщил, что в 30 регионах России высокий риск пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей. Свердловская область входит в этот список, передаёт корреспондент Накануне.RU.
В МЧС сообщали, что за последние годы число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений неуклонно растет.
"Наибольшая вероятность чрезвычайных ситуаций прогнозируется на территории Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев (Дальневосточный ФО), Красноярского, Забайкальского краев, республик Бурятия, Тыва, Иркутской, Омской, Новосибирской областей (Сибирский ФО), Свердловской области и Ханты-Мансийского АО (Уральский ФО), Пермского края, Нижегородской, Самарской областей, Республики Татарстан (Приволжский ФО), Архангельской, Мурманской, Псковской областей, республик Карелия, Коми, Санкт-Петербурга (Северо-Западный ФО)，Владимирской, Московской областей, Москвы (Центральный ФО), Ростовской области и Краснодарского края (Южный ФО), Ставропольского края，республик Дагестан, Чечня, Ингушетия (Северо-Кавказский ФО)", говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
02.04.2018 09:20 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:20 Екб
11:20 Екб
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Свердловская область попала в число пожароопасных регионов