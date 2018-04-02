Свердловская область попала в число пожароопасных регионов

Центр "Антистихия" сообщил, что в 30 регионах России высокий риск пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей. Свердловская область входит в этот список, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В МЧС сообщали, что за последние годы число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений неуклонно растет.