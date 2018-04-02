Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко о введении миротворцев в Донбасс, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 10 апреля Порошенко совершит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой будет говорить о введении миротворцев ООН в Донбасс. По его словам, нужно "провести решение СБ ООН". Также он заявил, что уже все страны, кроме России, поддерживают необходимость введения миротворцев. Порошенко снова призвал "дожать" Россию, которая якобы "оказалась в тотальной и полной изоляции".

Заявление прокомментировал Алексей Пушков.

"Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут", - написал сенатор в своем Твиттере.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Порошенко пообещал быструю военную "зачистку" Донбасса.