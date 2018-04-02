"Забытые инструменты и грязные сиденья": зрители о первом матче на "Екатеринбург-Арене"

Стадион "Екатеринбург-Арена" в минувшие выходные принял свой первый официальный матч. Отметим, что билеты на поединок "Урал"- "Рубин" оказались проданы за несколько дней до игры. Уральцы уже успели высказать своё мнение по поводу чистоты и безопасности на стадионе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Например, в социальной сети в группе "Типичный Екатеринбург" один из посетителей сообщил, что нашёл рабочий инструмент - гаечный ключ.

"Нашёл на стадионе. Безопасность на высоте", - пишет очевидец.

А кто-то и вовсе ушёл грязным после матча.

"На Центральном стадионе сегодня было очень грязно. Такое ощущение, что стройка не закончилась, либо просто наплевали на людей. Большое количество болельщиков ходили с грязной пятой точкой", - пишет другой болельщик.

Ранее секретарь Гильдии спортивных журналистов Свердловской области Андрей Андреев в беседе с Накануне.RU назвал стадион "неплохим для чемпионата России, но худшим стадионом ЧМ-2018 - какой-то он нелепый и некомфортный".

Генеральным подрядчиком реконструкции Центрального стадиона выступило АО "Синара-Девелопмент".

Напомним, на арене в Екатеринбурге, которая после реконструкции вмещает 35 тыс. зрителей, пройдут четыре матча группового этапа ЧМ: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).