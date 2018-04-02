В пермской медсанчасти №9 произошло короткое замыкание

В Перми проводится проверка из-за короткого замыкания в медико-санитарной части №9, расположенной по адресу ул. Братьев Игнатовых, 2, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Инцидент произошел ночью 31 марта. Сообщение о задымлении в коридоре хирургического корпуса больницы поступило на пульт пожарной части в 2.02. Из здания операционного блока медицинский персонал эвакуировал 160 человек.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что произошло короткое замыкание электропроводов в подвале. Возгорания не было. Никто не пострадал. К 03.00 часам все пациенты вернулись в палаты.

На происшествие реагировали 64 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС 43 человека личного состава и 13 единиц техники.

Отметим, недавно в медсанчасти №9 разгорелся скандал. В конце прошлого года анестезиолог-реаниматолог Кирилл Дедюкин через интернет-приемную направил письмо губернатору Максиму Решетникову. Врач рассказал о проблемах больницы, которые он напрямую связал со сменой руководства. После клинику посетил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Матвеев. Беседа с медперсоналом длилась около двух часов, в итоге коллективу больницы и властям удалось прийти к консенсусу.

21 марта в больнице сменилось руководство. Евгений Камкин покинул пост главного врача медсанчасти №9 Перми. Новым руководителем МСЧ №9 назначена Елена Утемова, бывший заместитель главврача МСЧ №21