Росгвардия просит возбудить дело против своих сотрудников после кемеровской трагедии

Руководство Росгвардии попросило Следственный комитет возбудить дело против своих сотрудников, которые должны были отвечать за охрану ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, глава Росгвардии Виктор Золотов поручил подчиненным обратиться в СК, чтобы ведомство привлекло к уголовной ответственности сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК). Служебная проверка выявила признаки преступления в действиях сотрудников центра, допустивших неподготовленных охранников к работе на объекте массового пребывания людей.

Советник Золотова Александр Хинштейн подтвердил, что охрана "Зимней вишни" осуществлялась незаконно. Выяснилось, что охранная организация "Центр защиты" не имела права оказывать охранные услуги, предусмотренные договором с ТРЦ. Лицензия ЧОПа не позволяла ему осуществлять охрану объектов массового пребывания граждан, к которым применяются повышенные антитеррористические требования. "Если бы такой пункт был у них в лицензии, то сотрудникам охранного предприятия пришлось бы проходить специальное обучение навыкам поведения во время чрезвычайной ситуации. Поскольку никакой подготовки охранники не проходили, они оказались не готовы к такой ситуации и повели себя так, как повели" - рассказал Хинштейн.

"Один из охранников не привел в действие систему оповещения, пояснив затем, что он просто растерялся. Другие не приняли мер к эвакуации посетителей, разблокированию пожарных выходов и действий, направленных на помощь гражданам", - добавил советник главы Росгвардии.

Кроме того, по словам представителя Росгвардии, ЧОП не имел права осуществлять пультовую охрану, а в договоре с ТРЦ был записан приезд групп быстрого реагирования по вызову с помощью тревожной кнопки. Также "Центр защиты" не имел права оказывать услуги консультирования заказчика по вопросам безопасности.

В ведомстве полагают, что сотрудники кемеровского ЦЛРРиГК не могли не знать о нарушениях в работе охраны ТЦ.

"Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность, но в соответствии с поручением президента о привлечении к ответственности виновных по всей цепочке нами была проведена работа в рамках наших полномочий", - заключил Хинштейн.

По его словам, в СК направлены материалы проверки в отношении сотрудников отдела лицензионно-разрешительной работы по Кемерово, непосредственно отвечавших за контроль работы ЧОП "Центр защиты". В областном управлении продолжается служебная проверка, по итогам которой будут приняты решения о привлечении к ответственности должностных лиц управления Росгвардии по Кемеровской области.

Напомним, сразу после трагедии в СМИ со ссылкой на очевидцев появились сообщения о том, что охранники после возникновения пожара перекрыли проходы по лестницам, не давая детям из игровой комнаты на четвертом этаже спуститься вниз. Хинштейн пообещал проверить эту информацию.

Ранее в МЧС сообщили, что сигнализация в ТЦ в Кемерово была переведена в режим ручного управления.

28 марта Заводской суд Кемерово арестовал сотрудника ООО "ЧОП "Центр защиты", который, по версии следствия, не включил систему экстренного оповещения посетителей при получении сигнала о пожаре.

По данным "Коммерсанта", охранявшее с февраля 2017 года "Зимнюю вишню" ЧОП подало заявление о ликвидации юридического лица, его предшественник - ЧОП ФУЧО - был оштрафован проверяющими Росгвардии на 400 тысяч рублей за нарушения правил использования оружия. Последнее у предприятия уже изъято. Обе компании были учреждены сыновьями покойного Павла Блинкова, который занимал должность заместителя начальника управления вневедомственной охраны ГУВД по Кемеровской области. Двум братьям Сергею и Петру Блинковым достались три ЧОПа, которыми ранее владел их отец: "Центр защиты", ФУЧО и "Русский стандарт". Эти структуры работали в том числе по госконтрактам с кемеровскими больницами, образовательными учреждениями, городской администрацией, областным департаментом соцзащиты и местным отделением Росреестра.