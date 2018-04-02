Смолов объяснил, почему матерился в прямом эфире

Нападающий "Краснодара" и капитан сборной России по футболу Федор Смолов попросил прощения за свои нецензурные выражения, которые попали в прямой телевизионный эфир.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в ходе вчерашнего матча с "Анжи" Смолов был заменен. Когда он покидал поле, его освистали болельщики. В ответ форвард произнес несколько матерных фраз, что было хорошо слышно в телеэфире.

После игры Смолов объяснил свой поступок.

"Ругаться матом - плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой", - написал нападающий в своем Твиттере.

Что касается самого матча, то он закончился со счетом 1:1.