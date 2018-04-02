Следователи проверяют обстоятельства падения тюменского школьника в бункер

Началась доследственная проверка обстоятельств падения ребенка в бункер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

Информация о падении появилась в СМИ 1 апреля. 10-летний мальчик упал в бункер во время игры сверстникам. Сам он выбраться не смог – ему помогли спасатели. Врачи оказали ему помощь, сейчас тюменцу ничто не угрожает.

Проверка продолжается.