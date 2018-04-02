В Екатеринбурге будут судить организатора незаконного детсада, по вине которого в огне пострадали дети

В Екатеринбурге будут судить предпринимателя, который организовал сеть частных детских садов, в одном из которых произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, фигурантом по делу проходит 40-летний местный житель, который с 2014 по 2016 год организовал сеть частных детских садов для детей до 6 лет. Свою деятельность в качестве предпринимателя фигурант не зарегистрировал, при этом содержание одного ребенка в таком детском саду обходилось родителям в 6 тыс. руб. в месяц. Общий доход, полученный обвиняемым от преступной деятельности, за 2 года составил более 8 млн руб.

Квартиры, в которых содержались дети, не отвечали санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. В одной из квартир по улице 8 марта, где располагался домашний детсад, отсутствовал пожарный выход, отделка стен и потолка осуществлена из горючих материалов, отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация.

В данной квартире 25 марта 2016 года произошло возгорание отделки стен и потолка, в результате чего квартира заполнилась дымом. В результате четверо воспитанников, двое из которых сыновья злоумышленника, получили острое отравление продуктами горения, а один - термический ожог кожи головы, кистей рук 1-2 степени.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд. Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.