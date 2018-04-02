Джон Салливан официально стал врио госсекретаря США

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан 1 апреля официально стал временно исполняющим обязанности главы Госдепартамента.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в середине прошлого месяца американский президент Дональд Трамп заявил о своём решении уволить Рекса Тиллерсона. Его официальная отставка состоялась 31 марта. В качестве новой кандидатуры на этот пост был выдвинут Майк Помпео.

Как сообщает ТАСС, Салливан будет занимать пост врио госсекретаря до тех пор, пока Сенат Конгресса США не утвердит экс-главу ЦРУ новым главой американской дипломатии.

Начальник пресс-службы Госдепа Хизер Нойерт, комментируя назначение Салливана, охарактеризовала его как "опытного руководителя", заслуживающего доверие и уважение среди своих коллег.

"Госдепартамент будет находиться в надёжных руках, пока Майк Помпео проходит процесс утверждения", — написала она в Twitter.