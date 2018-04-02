Джон Салливан официально стал врио госсекретаря США

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан 1 апреля официально стал временно исполняющим обязанности главы Госдепартамента.
Напомним, как сообщало Накануне.RU, в середине прошлого месяца американский президент Дональд Трамп заявил о своём решении уволить Рекса Тиллерсона. Его официальная отставка состоялась 31 марта. В качестве новой кандидатуры на этот пост был выдвинут Майк Помпео.
Как сообщает ТАСС, Салливан будет занимать пост врио госсекретаря до тех пор, пока Сенат Конгресса США не утвердит экс-главу ЦРУ новым главой американской дипломатии.
Начальник пресс-службы Госдепа Хизер Нойерт, комментируя назначение Салливана, охарактеризовала его как "опытного руководителя", заслуживающего доверие и уважение среди своих коллег.
"Госдепартамент будет находиться в надёжных руках, пока Майк Помпео проходит процесс утверждения", — написала она в Twitter.
Deputy Secretary John Sullivan is an experienced leader who has earned the trust and respect of his colleagues and the @WhiteHouse. As he assumes the title of Acting Secretary of State today, @StateDept will be in steady hands as Mike Pompeo moves through the nomination process.— Heather Nauert (@statedeptspox) 1 апреля 2018 г.