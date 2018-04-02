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Новости
02.04.2018 07:05 Мск (09:05 Екб)
политика | В России
Центризбирком выясняет, могли ли россияне голосовать дважды
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(2017) | Фото: CIKRussia

По итогам президентских выборов руководство Центризбиркома направило региональным комиссиям несколько поручений.
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В письме зампред ЦИКа Николай Булаев просит избиркомы проанализировать "поступившие в комиссии обращения граждан, с участием заявителей" по поводу нового порядка голосования — по месту нахождения. Отчитаться и предложить меры совершенствования "нормативного регулирования" он потребовал до 9 апреля. "Регионы должны объяснить, были ли у них проблемы с реализацией механизма голосования по месту нахождения",— сказал Николай Булаев. Из субъектов ждут замечания не только технического, но и содержательного характера. По его словам, "есть время обсудить их, в том числе с экспертами". По месту жительства на выборах президента 18 марта проголосовало 84% из 5,6 млн избирателей, ранее изъявивших такое желание, говорила глава ЦИКа Элла Памфилова. Это втрое больше, чем голосовало с помощью бумажных открепительных удостоверений в 2012 году.

Избирательная комиссия Петербурга начнет готовить предложения после того, как рассмотрит все жалобы, большинство из которых касаются именно работы нового механизма голосования, говорит член избиркома Ольга Покровская. "ЦИК разработал порядок открепления и прикрепления избирателей, но не придумал механизмов контроля за этими процессами,— полагает она.— В итоге, если человек приходил на участок и не находил себя в списке прикрепленных, ему просто давали проголосовать, ничего не проверяя. Нужно усовершенствовать контрольные механизмы, чтобы исключить возможность проголосовать два раза". Член петербургского избиркома Олег Зацепа считает, что "теоретическая возможность неоднократного голосования" возникла из-за того, что одновременно применялись два механизма — открепление с помощью обычного заявления (например, через "Госуслуги") и с помощью заявления на специальном бланке, которое можно было подать в комиссию по месту регистрации за день до выборов.

"Избиратель мог сначала оформить обычное заявление, а в последний момент, поняв, что не сможет проголосовать там, где хотел, подать в комиссию заявление на специальном бланке. Но на участке, где он хотел голосовать изначально, могли не получить вовремя информацию о том, что избиратель оформил второе заявление, и дать ему проголосовать",— пояснил Зацепа. Неразбериха со списками возникла еще и из-за того, что не все поняли, что среди поданных через "Госуслуги" заявлений учитывается только первое.

До вторника ЦИК поручил регионам прислать отчеты о голосовании по специальным заявлениям, чтобы исследовать "вероятность голосования с их помощью дважды", рассказал Николай Булаев.

Член совета движения "Голос" Аркадий Любарев говорит, что сами правила, прописанные ЦИКом, не предполагают двойного голосования: "Однако они предусматривают сложные процедуры, и участковые комиссии их не соблюдают". Например, когда человек подает спецзаявление, его исключают из списка по месту жительства и должен быть вписан номер участка, где он проголосует, а при голосовании заявление нужно изымать, отмечает эксперт. "Иногда члены комиссий нарушают правила даже без злого умысла: иногда им лень",— отметил он, пишет газета "Коммерсант".

Другие новости по темам: Центризбирком, выборы президента, голосование
02.04.2018 07:05 Мск | Денис Линов
09:05 Екб


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Центризбирком выясняет, могли ли россияне голосовать дважды
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