Управляющая кемеровской "Зимней вишни" обжаловала арест

Управляющая сгоревшим в Кемерово торговым центром "Зимняя вишня" обжаловала свой арест.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.

Как сообщало Накануне.RU, в рамках уголовного дела о гибели людей при пожаре уже предъявлены обвинения и арестованы семеро фигурантов:управляющая торговым центром "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания – собственник ТРЦ) Георгий Соболев; руководитель компании "Системный интегратор", разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня" Игорь Полозиненко; сотрудник компании "Системный интегратор", непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин и сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре Сергей Антюшин; а также экс-начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова и генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретариат Заводского районного суда Кемерова, из всех фигурантов дела документы на обжалование на данный момент подала только Судденок.