Минобороны России испытало новую противоракету

Российские военные успешно испытали новую модернизированную ракету системы ПРО.

Как сообщает официальный печатный орган Минобороны РФ "Красная звезда", пуск осуществлялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Как отметил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Военно-космических сил (ВКС) генерала-майора Андрея Приходько, "новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время".

Уточняется, что система ПРО состоит на вооружении российских ВКС и предназначена для защиты города Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.