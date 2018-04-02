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30.03.2018
от издателя  |  комментариев: 2


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30.03.2018
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Новости
02.04.2018 05:45 Мск (07:45 Екб)
наука и техника | За рубежом
Обломки китайской станции "Тяньгун-1" сгорели при входе в атмосферу
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(2011) | Фото:bbc.co.uk

Большая часть обломков китайской орбитальной станции "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1") сгорела при входе в атмосферу Земли.

Как сообщает "РИА Новости", космический аппарат находился на орбите с 2011 года.

"Станция вошла в атмосферу Земли над южной частью Тихого океане, большая часть обломков "Тяньгун-1" сгорела при входе в атмосферу", — говорится в сообщении на сайте программы пилотируемых космических полётов КНР.

Уточняется, что это произошло сегодня, 2 апреля, в 8.15 по пекинскому времени (3.15 мск).

Тяньгун-1, Небесный дворец-1, космическая станция(2018)|Фото: www.bbc.com

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02.04.2018 05:45 Мск | Китай | информационная служба Накануне.RU
07:45 Екб


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Обломки китайской станции "Тяньгун-1" сгорели при входе в атмосферу
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