Обломки китайской станции "Тяньгун-1" сгорели при входе в атмосферу

Большая часть обломков китайской орбитальной станции "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1") сгорела при входе в атмосферу Земли.

Как сообщает "РИА Новости", космический аппарат находился на орбите с 2011 года.

"Станция вошла в атмосферу Земли над южной частью Тихого океане, большая часть обломков "Тяньгун-1" сгорела при входе в атмосферу", — говорится в сообщении на сайте программы пилотируемых космических полётов КНР.

Уточняется, что это произошло сегодня, 2 апреля, в 8.15 по пекинскому времени (3.15 мск).