В Екатеринбурге к ЧМ-2018 установят шатры за 1 млн рублей

В зоне для фанатов в ЦПКиО Екатеринбурга в рамках подготовки к ЧМ-2018 установят шатры стоимостью до 1 млн 196 тыс. 667 руб.

Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчик шатров для футбольных фанатов - МАУК ЦК "Урал". Согласно условиям контракта, в парке необходимо установить "каркасно-тентовые конструкции с сопутствующим оборудованием и руководством по эксплуатации". За обозначенную сумму шатры будут взяты в аренду сроком на 45 дней - с 1 июня до 15 июля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 1 апреля обновленный к Чемпионату мира по футболу 2018 года стадион "Екатеринбург Арена" принял сегодня свой первый официальный матч.