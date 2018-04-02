В Екатеринбурге к ЧМ-2018 установят шатры за 1 млн рублей

в этот день
02.04.18
06:42
В Екб.08:42
Совладельцев группы "Сумма" проверяют на мошенничество
Медведева могут отправить в Совет Федерации
Эксперт МЭФ: В России нет причин для повышения пенсионного возраста
Главное
Жители Волоколамска на митинге потребовали отставки Воробьева

Тема дня
"Сумма" подозрений. Причины задержания Магомедова Правоохранители нагрянули к олигарху из первой сотни Forbes, владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. Якобы претензии есть к строительству стадиона "Арена Балтика". Однако причиной задержания одного из самых влиятельных бизнесменов, который одновременно является однокурсником и другом первых лиц Правительства, могут стать куда более тяжелые преступления.
31.03.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Согласны, но не поддерживаем. Как Госдума отказалась осудить Ельцина и Горбачева Госдума отказалась осудить правление Горбачева и Ельцина. Фракция ЛДПР внесла проект постановления, в котором предлагалось признать деятельность первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина деструктивной и антинародной. Это было попыткой хотя бы на уровне деклараций и словесных интервенций переломить тренд сползания в ельцинизм, но парламент на такой шаг не пошел.
30.03.2018
политика ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Опубликованы номера победителей викторины "Югре - 900"
"У детей не было шансов. И у нас не будет": спасатель МЧС о трагедии в Кемерово
"Преемник" Тулеева обвинил в пиаре потерявшего семью при пожаре в "Зимней вишне"
После трагедии в Кемерово могут начать менять Конституцию
Порошенко обозвал всех сторонников "Северного потока-2" "сообщниками России"
Двери в кинозалы сгоревшего в Кемерове ТЦ были закрыты
"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по транзиту газа через Украину
Родные пропавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" обвинили власти Кемерово в бездействии
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 850

В Екатеринбурге к ЧМ-2018 установят шатры за 1 млн рублей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ЧМ-2018 в России, футбол (2016) | Фото: sportfm.ru

В зоне для фанатов в ЦПКиО Екатеринбурга в рамках подготовки к ЧМ-2018 установят шатры стоимостью до 1 млн 196 тыс. 667 руб.
Читайте также:

Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчик шатров для футбольных фанатов - МАУК ЦК "Урал". Согласно условиям контракта, в парке необходимо установить "каркасно-тентовые конструкции с сопутствующим оборудованием и руководством по эксплуатации". За обозначенную сумму шатры будут взяты в аренду сроком на 45 дней - с 1 июня до 15 июля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 1 апреля обновленный к Чемпионату мира по футболу 2018 года стадион "Екатеринбург Арена" принял сегодня свой первый официальный матч.

Другие новости по темам: ЧМ-2018, футбол, шатры
02.04.2018 04:01 Мск | Денис Линов
06:01 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.04.2018 18:40 Мск
Обновленный к ЧМ-2018 стадион "Екатеринбург-Арена" принял первый матч








Добавить комментарий:

В Екатеринбурге к ЧМ-2018 установят шатры за 1 млн рублей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+