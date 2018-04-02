МЧС предлагает сделать проверки ТЦ внезапными

МЧС предлагает изменить порядок проверки торговых центров, а также сделать их внезапными и регулярными.

Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев. "МЧС разработаны предложения по изменению федерального закона "О защите прав предпринимателей", которые позволят государственному пожарному надзору проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как это происходит сейчас", — рассказал он.

Также МЧС предлагает проверять торговые центры без предварительного уведомления владельцев и арендаторов. В настоящее время о проверках предупреждают за три дня. "За это время можно открыть эвакуационные двери, взять в аренду огнетушители, включить сигнализацию на тот момент, когда придет инспектор. И такое делается повсеместно", — отметил Еникеев.

Также министерство предлагает вернуть госпожнадзор в число ведомств и организаций, участвующих в согласовании документов на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий. Сейчас эти вопросы согласует госстройнадзор, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пожарная сигнализация в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово была переведена на ручное управление, а охрана не выполнила необходимых действий при получении сигнала о возгорании.