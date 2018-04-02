Таджикская Somon Air ограничила полеты в Россию

Таджикская авиакомпания Somon Air и Tajik Air на основании телеграммы Росавиации со 2 апреля приостановит полеты в некоторые российские города.

В список попали рейсы Somon Air в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург и Сочи. Также в начале апреля истекает срок действия разрешения на полеты по маршруту Худжанд - Москва - Худжанд. В марте Таджикистан не разрешил "Уральским авиалиниям" полеты из ряда российских регионов. В ответ Минтранс заявил, что готов на зеркальные меры. Таджикская сторона не подтвердила полеты по направлениям Пермь - Душанбе, Краснодар - Худжанд, Челябинск - Душанбе и Жуковский - Куляб.

Между тем, Таджикистан со 2 апреля отзывает ряд разрешений на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов России у четырех российский авиакомпаний: "Уральских авиалиний", "UTair", "Сибири", "Северного ветра". Всего эта мера коснется 11 маршрутов между странами, сообщает ТАСС.