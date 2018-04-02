Охранники "Зимней вишни" отключили сигнализацию и не позвонили в МЧС

Пожарная сигнализация в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово была переведена на ручное управление, а охрана не выполнила необходимых действий при получении сигнала о возгорании.

Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев. "Я так понимаю, что с 19 марта она начала давать сбои и посылать ложные срабатывания, и ее отключили, переведя в ручной режим", — сказал он. По его словам, система пожарной безопасности в автоматическом режиме должна была моментально включить системы дымоудаления, опустить лифты на первый этаж, переключить все эскалаторы на спуск и разблокировать двери эвакуационных выходов.

Как подчеркнул Еникеев, сигнал о пожаре в торговом комплексе поступил охраннику на пульт, расположенный на первом этаже. После этого он должен был вручную включить все, что включилось бы в автоматическом режиме. "Но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре",— подчеркнул госинспектор и добавил, что спасателям позвонил какой-то неизвестный. Кроме того, во время пожара в торговом центре продолжала работать общая вентиляция, что способствовало быстрому распространению огня, сообщает "Российская газета".

Как сообщало Накануне.RU, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.