Задержаны участники автопробега против полигона "Ядрово"

Около 12 жителей подмосковного Волоколамска, которые участвуют в автопробеге против мусорного полигона "Ядрово", задержаны полицией, сообщили представители инициативной группы активистов.

По их словам, протестующих задержали на Новорижском шоссе. Еще один активист был задержан ранее после митинга, сообщает "Интерфакс".

В минувшее воскресенье жители Волоколамска вышли на очередной митинг за закрытие свалки "Ядрово" и отставку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Они говорили о сокращении полигонов твердо-бытовых отходов, из-за которых в Волоколамске возникла "экологическая катастрофа страшнее Чернобыля", о нежелании врачей называть реальную причину отравления тысяч людей и безразличии чиновников.

Напомним, в ночь на 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города.