В Саратове вор в гриме пять лет грабит банкоматы

Правоохранительные органы Саратова в течение пяти лет пытаются поймать вора, который грабит банкоматы и скрывается благодаря тщательному гриму.

Злоумышленник действует по стандартной схеме, не берет с собой оружия и не надевает маску. Вместо этого неизвестный тщательно гримируется, подходит в устройству, вскрывает его за несколько минут и быстро растворяется в толпе. При этом прохожие принимают его за инкассатора.

На месте преступления не удается обнаружить никаких следов, а сам вор надолго ложится на дно. С 2013 года он вскрыл четыре банкомата, забрав 5 млн руб., сообщает Telegram-канал Mash.