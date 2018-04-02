Китай вводит ответные пошлины против США

Китайские власти вводят пошлины на 128 американских товаров.

Это ответный шаг Пекина на решение американской администрации о повышении тарифов на импорт стали и алюминия, следует из сообщения Минфина КНР.

"На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на 8 наименований, в том числе свинину, — 25%", — говорится в документе министерства. Как отмечают в ведомстве, Китай "выступает за систему многосторонней торговли", а контрмеры, "справедливы и соответствуют принципам Всемирной торговой организации".

Как ранее заявлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, действия США "нарушают правила международной торговли, что наносит ущерб интересам Китая, но также не идет на пользу США и всему миру", сообщает РИА "Новости".

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал закон о введении пошлин на импорт стали и алюминия (позже отложив их введение для продукции ряда стран-союзников). После этого ряд пошлин был введён на импорт некоторых наименований китайских товаров. Минкоммерции КНР пригрозило ответными санкциями на импорт из США, а МИД КНР заявил о решимости пойти до конца в возможной торговой войне.