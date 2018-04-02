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31.03.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Согласны, но не поддерживаем. Как Госдума отказалась осудить Ельцина и Горбачева Госдума отказалась осудить правление Горбачева и Ельцина. Фракция ЛДПР внесла проект постановления, в котором предлагалось признать деятельность первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина деструктивной и антинародной. Это было попыткой хотя бы на уровне деклараций и словесных интервенций переломить тренд сползания в ельцинизм, но парламент на такой шаг не пошел.
30.03.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Новости
02.04.2018 00:44 Мск (02:44 Екб)
политика | В России | За рубежом
Россия представит в ОЗХО предложение по "делу Скрипаля"
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Организация по запрещению химического оружия (2017) | Фото: AP

Россия на специальном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия представит новое предложение по содействию расследованию в рамках "дела Скрипаля".
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Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, предложение будет сделано на внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО. При этом суть предложения он не раскрыл. "Поверьте, что это будет хорошее предложение", — отметил он.

"Это простое, ясное предложение, призванное содействовать расследованию инцидента в Солсбери. Повторю, что мы не меньше, но больше англичан заинтересованы в установлении истины", — сообщил Шульгин.

"Независимо от того, каких химиков сейчас цитируют, в Российской Федерации никогда не осуществлялись никакие научно-конструкторские, опытные работы, не было никакой программы под названием "Новичок"", - отметил постпред, сообщает "Российская газета".

Как ранее сообщало Накануне.RU, министерство иностранных дел России опубликовало список вопросов к Великобритании по сфабрикованному против России "делу Скрипалей".

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02.04.2018 00:44 Мск | Денис Линов
02:44 Екб


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Россия представит в ОЗХО предложение по "делу Скрипаля"
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