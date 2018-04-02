Россия представит в ОЗХО предложение по "делу Скрипаля"

Россия на специальном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия представит новое предложение по содействию расследованию в рамках "дела Скрипаля".

Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, предложение будет сделано на внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО. При этом суть предложения он не раскрыл. "Поверьте, что это будет хорошее предложение", — отметил он.

"Это простое, ясное предложение, призванное содействовать расследованию инцидента в Солсбери. Повторю, что мы не меньше, но больше англичан заинтересованы в установлении истины", — сообщил Шульгин.

"Независимо от того, каких химиков сейчас цитируют, в Российской Федерации никогда не осуществлялись никакие научно-конструкторские, опытные работы, не было никакой программы под названием "Новичок"", - отметил постпред, сообщает "Российская газета".

Как ранее сообщало Накануне.RU, министерство иностранных дел России опубликовало список вопросов к Великобритании по сфабрикованному против России "делу Скрипалей".